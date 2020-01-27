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      В Украине появился новый оператор платежных услуг – "УАПРОМ"

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      "УАПРОМ" – новый оператор платежных услуг / news.dtkt.ua

      НБУ зарегистрировал нового оператора услуг платежной инфраструктуры – ООО "УАПРОМ". Компания принадлежит владельцу компании Rozetka Владиславу Чечеткину и его жене Ирине Чечеткиной.

      "Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры ООО "УАПРОМ", сообщили в пресс-службе НБУ.

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      Какие услуги будет предоставлять "УАПРОМ"

      • Услуги по технологическому сопровождению перевода денег с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг),
      • обслуживать операции с электронными деньгами,
      • сопутствующие услуги информационного и технологического характера.

      "УАПРОМ" стал тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, который имеет право предоставлять соответствующие услуги в Украине.

      По данным Youcontrol, конечными бенефициарами ООО "УАПРОМ" являются владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин (50%) и его жена Ирина Чечеткина (50%). Супруги контролируют компанию через кипрскую Temania Enterprises Ltd. Она владеет ООО "Розетка.Уа".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Интернет Новости Техно Техно НБУ Деньги
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