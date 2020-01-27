В Украине появился новый оператор платежных услуг – "УАПРОМ"
НБУ зарегистрировал нового оператора услуг платежной инфраструктуры – ООО "УАПРОМ". Компания принадлежит владельцу компании Rozetka Владиславу Чечеткину и его жене Ирине Чечеткиной.
"Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры ООО "УАПРОМ", сообщили в пресс-службе НБУ.
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Какие услуги будет предоставлять "УАПРОМ"
- Услуги по технологическому сопровождению перевода денег с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг),
- обслуживать операции с электронными деньгами,
- сопутствующие услуги информационного и технологического характера.
"УАПРОМ" стал тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, который имеет право предоставлять соответствующие услуги в Украине.
По данным Youcontrol, конечными бенефициарами ООО "УАПРОМ" являются владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин (50%) и его жена Ирина Чечеткина (50%). Супруги контролируют компанию через кипрскую Temania Enterprises Ltd. Она владеет ООО "Розетка.Уа".