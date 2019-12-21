20:17
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, сегодня
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      В "Укрметаллургпроме" требуют объявить чрезвычайную ситуацию в экономике из-за невозврата НДС

      17 Читати новину українською
      Александр Каленков / 5.ua

      Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что из-за возможного невозмещения НДС крупным промышленным предприятиям в области пора объявить чрезвычайную ситуацию.

      Как отметил он в эфире телеканала "112", фактически сейчас предприятия, руководство предприятий находятся в состоянии чрезвычайного положения.

      Для нас это была шокирующая информация. Это неожиданный, спровоцированный и я бы даже сказал подлый шаг со стороны фискальной службы. Уже несколько лет мы получаем возмещение НДС, фактически это наши деньги, которые возвращаются нам от государства своевременно, на эти деньги рассчитывают,
      – рассказал Каленков.

      Согласно его словам, со второй половины этого года отрасль уже находится в состоянии кризиса – все металлургические предприятия с начала года терпят убытки.

      "Но все равно предприятия работают, стараются сохранять рабочие места, выплачивать зарплату, поддерживая регионы присутствия. В состоянии кризиса у предприятия нет дополнительных финансовых ресурсов – платежи приходят, сразу же платежи идут, все идет по графику. И в этой ситуации узнать о том, что государство, не выполняя свои обязательства, не будет платить более 1,5 миллиарда гривен – это просто шокировало", – подчеркнул Каленков.

      Он отметил, что отменой возмещения НДС государство фактически запускает спираль неплатежей.

      "К чему это приведет? Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники – заработные платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали – их сейчас просто нет... У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и ​​нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать. Поэтому я говорю именно о чрезвычайном положении. сейчас принимаются все меры для того, чтобы донести эту позицию ко всем, кто принимает решения в органах государственной власти", – подчеркнул президент "Укрметаллургпром".

      Что предшествовало этому заявлению

      Ранее стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий.

      В частности, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения.

      При этом, министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.

      Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      сегодня
      562
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Налоги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 159
      сегодня , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 562
      сегодня , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 271
      сегодня , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 1846
      сегодня , 11:00 Если купить себе замок: как работает формат концессии в Украине
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук