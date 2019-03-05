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      В "Укроборонпроме" отреагировали на журналистское расследование о коррупционных схемах

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      Укроборонпром — это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины
      Укроборонпром — это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины / ukroboronprom.com.ua

      Накануне команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала две части расследования о хищениях в оборонном секторе Украины.

      По словам журналистов, сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным ценам

      Читайте также: Расследование о коррупции в "Укроборонпроме": Гладковский-младший ответил журналистам

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

      Реакция концерна

       

      Первый комментарий на официальном сайте концерна появился 26 февраля после обнародования первой части расследования. 5 марта после публикации второй части материала представители "Укроборонпрома" обратились к украинцам во второй раз.

      Они заверили, что информация о коррупционных схемах имеет признаки манипуляций и отметили, что авторы не привели в сюжете точку зрения концерна.

      Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для АН-26 является некорректной. В договоре с иностранным заказчиком была предусмотрена установка на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом,
      – говорится в сообщении.

      Представители "Укроборонпрома" также отметили, что согласно условиям договора указанные приборы были заменены на новые, изготовленные не позже 2015 года.

      "Мы обращались к украинским авиационным предприятиям, однако все, кроме ООО "АН-Сервис", сообщили нам об отсутствии этих высотомеров", – заверили на сайте концерна.

      Что такое высотомер?Небольшой авиационный прибор. Важный, ведь определяет положение самолета в воздухе.

      Представители "Укроборонпрома" также написали, что не будут комментировать вопрос доставки приборов в Украину, поскольку предприятия концерна не оказывали услуг логистики.

      И добавили, что считают категорически некорректным утверждение журналистов относительно стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости.

      "Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составила около 6 миллионов долларов", – подытожили в сообщении.

      Смотрите первую и вторую часть расследования об "Укроборонпроме".

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      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Расследования Скандал Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром
      Источник: 24 Канал
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