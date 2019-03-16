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      В "Укроборонпроме" проведут независимую проверку: Порошенко ввел в действие решение СНБО

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      В "Укроборонпроме" проведут аудит
      В "Укроборонпроме" проведут аудит / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о проведении аудита "Укроборонпрома". Так, независимые специалисты проверят финансовую и хозяйственно-экономическую деятельность госпредприятия.

      Теперь Кабмин должен в течение месяца организовать, подключив к этому международных экспертов, аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна. О результатах аудита правительство должно проинформировать общественность.

      Читайте также: В НАБУ еще в 2017 году были документы дела о коррупции в "Укроборонпроме"

      СНБО также рекомендовал Генпрокуратуре, Службе безопасности, Национальному антикоррупционному бюро, Государственному бюро расследований проверить и предоставить правовую оценку фактам, изложенным в СМИ. Эти факты касаются нарушений в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения. О результатах такой проверки и  об оценке правоохранительне органы должны проинформировать общественность.

      Кабмин также должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса.

      "Правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса", – отметили в пресс-службе президента.

      Для этого правительство должно принять меры, чтобы привлечь представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома".

      Также планируется разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который повысит уровень прозрачности государственных закупок. Это будет проект закона о внесении изменений в закон "О государственном оборонном заказе".

      На рассмотрение парламента планируют также подать законопроект об усилении ответственности, в том числе уголовной, за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного оборонного заказа.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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      Теги: Петр Порошенко Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Украины Новости политики Расследования Верховная Рада Кабинет Министров Украины СНБО
      Источник: 24 канал
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