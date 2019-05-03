В Укроборонпроме раскритиковали "очередной пример некомпетентности от создателей псевдоновостей"

Информация СМИ о самопроизвольном распределении 2,8 миллиарда гривен между предприятиями концерна, которые готовятся к приватизации, является лишь "очередным примером некомпетентности от создателей псевдоновостей".

План использования средств из бюджета разрабатывает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), а утверждает правительство. Поэтому "Укроборонпром" не является распорядителем бюджетных средств. Об этом заявила пресс-служба государственного концерна в пятницу, 3 мая.

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Заявление пресс-службы появилось по поводу распространенной 3 мая в ряде СМИ (со ссылкой на проект Merlin) информации о нарушении "Укроборонпромом" бюджетного законодательства. Мол, там самовольно распределят 2,8 миллиарда гривен между предприятиями, готовящимися к приватизации.

О каких 2,8 миллиарда гривен идет речь?

Эти деньги предусмотрены в 2019 году в государственном бюджете на пополнение уставного фонда ГК "Укроборонпром". И поступают они из спецфонда, который наполняют не плательщики налогов, а иностранные партнеры Украины в области обороны. Действительно, "Укроборонпром" предложил свое видение использования этих денег. Но решения правительства по этому поводу еще нет.

Куда планируют на самом деле направить эти деньги?

"Укроборонпром" хотел бы значительную часть этих 2,8 миллиарда гривен направить на развитие авиастроительной промышленности. Другую часть – на предприятия, которые занимаются серийным производством новых видов вооружения и военной техники для ВСУ. В частности, речь идет о финансировании разработки современных систем разведки и управления артиллерией, создания замкнутого цикла производства автоматических пушек и тому подобного.

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Кроме того, часть средств предложено направить на повышение социального обеспечения работников оборонных заводов и ликвидацию долгов по заработной плате на предприятиях, которая накопилась из-за отсутствия стабильных госзаказов за последние десятилетия.

Могут ли деньги пойти на предприятия, которые потом приватизируют?

В плане распределения денег, который предложил правительству "Укроборонпром", не предусмотрено выделение бюджетных средств на предприятия, которые передаются Фонду госимущества Украины для дальнейшей приватизации.

К слову, Фонду передают только те предприятия концерна, которые не выпускают оборонную продукцию.