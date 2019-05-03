21:05
3 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне зарабатывают за границей. Кадыров взялся за старое
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты
      Вєсті.UA
      20:05, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      В Укроборонпроме раскритиковали "очередной пример некомпетентности от создателей псевдоновостей"

      7 Читати новину українською
      В "Укроборонпроме" утверждают, что концерн не является распорядителем бюджетных средств
      В "Укроборонпроме" утверждают, что концерн не является распорядителем бюджетных средств / Колаж 24 каналу

      Информация СМИ о самопроизвольном распределении 2,8 миллиарда гривен между предприятиями концерна, которые готовятся к приватизации, является лишь "очередным примером некомпетентности от создателей псевдоновостей".

      План использования средств из бюджета разрабатывает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), а утверждает правительство. Поэтому "Укроборонпром" не является распорядителем бюджетных средств. Об этом заявила пресс-служба государственного концерна в пятницу, 3 мая.

      Читайте также: Дорого, но необходимо: сколько денег нужно на аудит "Укроборонпрома"

      Заявление пресс-службы появилось по поводу распространенной 3 мая в ряде СМИ (со ссылкой на проект Merlin) информации о нарушении "Укроборонпромом" бюджетного законодательства. Мол, там самовольно распределят 2,8 миллиарда гривен между предприятиями, готовящимися к приватизации.

      О каких 2,8 миллиарда гривен идет речь?

      Эти деньги предусмотрены в 2019 году в государственном бюджете на пополнение уставного фонда ГК "Укроборонпром". И поступают они из спецфонда, который наполняют не плательщики налогов, а иностранные партнеры Украины в области обороны. Действительно, "Укроборонпром" предложил свое видение использования этих денег. Но решения правительства по этому поводу еще нет.

      Куда планируют на самом деле направить эти деньги?

      "Укроборонпром" хотел бы значительную часть этих 2,8 миллиарда гривен направить на развитие авиастроительной промышленности. Другую часть – на предприятия, которые занимаются серийным производством новых видов вооружения и военной техники для ВСУ. В частности, речь идет о финансировании разработки современных систем разведки и управления артиллерией, создания замкнутого цикла производства автоматических пушек и тому подобного.

      Обратите также внимание на заявление Кривоноса о том, что фирмы-прокладки в области обороны ликвидируют

      Кроме того, часть средств предложено направить на повышение социального обеспечения работников оборонных заводов и ликвидацию долгов по заработной плате на предприятиях, которая накопилась из-за отсутствия стабильных госзаказов за последние десятилетия.

      Могут ли деньги пойти на предприятия, которые потом приватизируют?

      В плане распределения денег, который предложил правительству "Укроборонпром", не предусмотрено выделение бюджетных средств на предприятия, которые передаются Фонду госимущества Украины для дальнейшей приватизации.

      К слову, Фонду передают только те предприятия концерна, которые не выпускают оборонную продукцию.

      blog_ava
      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      сегодня
      10746
      Теги: Новости Украины СМИ Укроборонпром Деньги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      сегодня , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 7
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня , 20:00 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      Уляна Корицька 63
      Украина умеет переплавлять президентов, Зеленский не станет исключением, – Владимир Вятрович
      сегодня , 19:15 Украина умеет переплавлять президентов, Зеленский не станет исключением, – Владимир Вятрович
      340
      Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
      сегодня , 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
      141
      Возможна ли инаугурация Зеленского на стадионе: анализ юристов
      сегодня , 18:00 Возможна ли инаугурация Зеленского на стадионе: анализ юристов
      Ірина Поліщук 253
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Прогноз погоды на 1 ноября: осеннее "лето" продолжается
       1 ноября 2018 , 09:11
      Главные новости футбола 15 сентября: Шахтер победил, Карпаты проиграли, а Реал впервые в сезоне потерял очки
       16 сентября 2018 , 07:00
      В Киевской области массово закрывают газовые заправки
       13 декабря 2018 , 10:03
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук