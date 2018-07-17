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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В "Укроборонпроме" сделали заявление относительно видео блогеров на танковом складе

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17 июля во Харькове двое руферов проверили, как охраняют режимный объект. Они беспрепятственно проникли на склад военной техники, сняли все, что там хранят, и никто на них обратил внимания.

На заводе уже знают о нежелательных гостях, ведь сейчас закрывают так называемый проход на стратегический объект.

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Руферы отсняли и выложили в Интернет 6-минутное видео, на котором гуляют по территории, снимают старую и по их словам новую военную технику. И кичатся тем, что ни разу не встретили охрану.

Мы уже сидим на заборе этого танкового хранилища и пока в нас никто не стреляет. Я стою на танке, и здесь красивый вид,
– сказал блогер.

На заводе журналистам отказали прокомментировать, начали ли  уже проверку по факту проникновения.

Харьковский бронетанковый завод занимается ремонтом, модернизацией танков и БМП. Руферы показали в сети технику, которая выглядит свежеотремонтированной.

В Укроборонпроме, в структуру которого входит бронетанковый завод, тоже молчат, сказали, что они не будут комментировать аспекты, не относящиеся к их компетенции и предлагают обращаться за дополнительными комментариями к Минобороны.

Однако ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины.

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Кто же не досмотрел склады, должна установить полиция. Руферы, которые сняли технику, пока от общения со СМИ отказываются. За проникновение на предприятие молодым людям грозит до 3 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Вооруженные Силы Украины Оружие Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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