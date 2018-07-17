В "Укроборонпроме" сделали заявление относительно видео блогеров на танковом складе

17 июля во Харькове двое руферов проверили, как охраняют режимный объект. Они беспрепятственно проникли на склад военной техники, сняли все, что там хранят, и никто на них обратил внимания.

На заводе уже знают о нежелательных гостях, ведь сейчас закрывают так называемый проход на стратегический объект.

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Руферы отсняли и выложили в Интернет 6-минутное видео, на котором гуляют по территории, снимают старую и по их словам новую военную технику. И кичатся тем, что ни разу не встретили охрану.

Мы уже сидим на заборе этого танкового хранилища и пока в нас никто не стреляет. Я стою на танке, и здесь красивый вид,

– сказал блогер.

На заводе журналистам отказали прокомментировать, начали ли уже проверку по факту проникновения.

Харьковский бронетанковый завод занимается ремонтом, модернизацией танков и БМП. Руферы показали в сети технику, которая выглядит свежеотремонтированной.

В Укроборонпроме, в структуру которого входит бронетанковый завод, тоже молчат, сказали, что они не будут комментировать аспекты, не относящиеся к их компетенции и предлагают обращаться за дополнительными комментариями к Минобороны.

Однако ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины.

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Кто же не досмотрел склады, должна установить полиция. Руферы, которые сняли технику, пока от общения со СМИ отказываются. За проникновение на предприятие молодым людям грозит до 3 лет лишения свободы.