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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В "Укрзализныце" анонсировали запуск поезда в одну из стран ЕС

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К концу лета будет запущен поезд Мукачево – Будапешт – Кравцов
К концу лета будет запущен поезд Мукачево – Будапешт – Кравцов / Соцсети

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что до конца лета должен быть запущен поезд сообщением Мукачево – Будапешт и ездить он будет евроколей.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"Специально для этого, в 500 метрах от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начинаем строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колеи стандарта 1435 миллиметров. Сейчас согласовываем проект, параллельно прорабатываем вопрос графика движения поезда и тарифы", – отметил руководитель транспортного монополиста.

По его словам, кроме новой платформы, также планируется благоустроить около 40 километров европути.

"В перспективе – прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза. Новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов. 400-километровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза", – добавил Кравцов.

Укразалізниця, Мукачево, Будапешт, Європа, Євросоюз, потяг

"Укрзализныця" запускает новый международный маршрут "Мукачево – Будапешт"

К слову, поскольку поезд будет курсировать евроколией, то ему не нужно будет тратить время на замену колесных пар, а все погранично-таможенные операции будут осуществляться на станции Чоп.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" отмечали, что до 1 декабря 2018 года они планируют завершить строительство скоростной линии от вокзала "Киев-Пассажирский" до международного аэропорта "Борисполь".

Теги: Новости Украины Европа Евросоюз Венгрия железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 канал
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