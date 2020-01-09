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      В Укрзализныце купили газа на 18 миллионов гривен без тендера

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      Укрзализныця купила газа на 18 миллионов гривен / 24tv.ua

      В филиале Укрзализныци "Центр обеспечения производства" закупили газа на 18 миллионов гривен без проведения тендера.

      На это обратила внимание пресс-служба системы Prozorro.

      Филиал Укрзализныци купил газ у общества с ограниченной ответственностью "УКР ГАЗ РЕСУРС" почти на 18 миллионов гривен вообще без объявления тендера.

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      Транзакцию заметили на государственном портале Spending. Укрзализныця указала в описании "оплата за газ природный без тендера".

      Это не просто невыполнение процедуры, а неэффективное расходование средств налогоплательщиков и возможное нанесение ущерба государству,
      – отметили в Prozorro.

      В железной дороге сообщили, что проводят расследование этой закупки: изучают обстоятельства и причины проведения платежей.

      укрзалізниця тендер газ
      Детали покупки газа Укрзализныцей / Скриншот с портала spending.gov.ua

      Какая ответственность может ожидать "Укрзализныцю" за нарушение процедуры?
      Укрзализныця купила газ без проведения открытых торгов (тендера) на сумму, которая превышает допустимый порог. Для Укрзализныци он составляет до 1 миллиона гривен для товаров и услуг.

      Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, ответственность за такое – штраф от 700 до 1000 налоговых минимумов, то есть от 11 до 17 тысяч гривен.

       

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Газ Укрзализниця Деньги ProZorro
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