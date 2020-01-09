В Укрзализныце купили газа на 18 миллионов гривен без тендера
В филиале Укрзализныци "Центр обеспечения производства" закупили газа на 18 миллионов гривен без проведения тендера.
На это обратила внимание пресс-служба системы Prozorro.
Филиал Укрзализныци купил газ у общества с ограниченной ответственностью "УКР ГАЗ РЕСУРС" почти на 18 миллионов гривен вообще без объявления тендера.
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Транзакцию заметили на государственном портале Spending. Укрзализныця указала в описании "оплата за газ природный без тендера".
Это не просто невыполнение процедуры, а неэффективное расходование средств налогоплательщиков и возможное нанесение ущерба государству,
– отметили в Prozorro.
В железной дороге сообщили, что проводят расследование этой закупки: изучают обстоятельства и причины проведения платежей.
Детали покупки газа Укрзализныцей / Скриншот с портала spending.gov.ua
Какая ответственность может ожидать "Укрзализныцю" за нарушение процедуры?
Укрзализныця купила газ без проведения открытых торгов (тендера) на сумму, которая превышает допустимый порог. Для Укрзализныци он составляет до 1 миллиона гривен для товаров и услуг.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, ответственность за такое – штраф от 700 до 1000 налоговых минимумов, то есть от 11 до 17 тысяч гривен.