В Укрзализныце назвали самые популярные направления 2019: инфографика

Самым популярным железнодорожным сообщением в 2019 году стало Киев – Харьков. На это направление было продано 1,7 миллиона билетов.

Список самых популярных направлений опубликовала пресс-служба "Укрзализныци" в Фейсбуке.

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5 самых популярных направлений в 2019 году:

Киев – Харьков: 1,7 миллиона пассажиров

Киев – Львов: 1,6 миллиона псажирив;

Киев – Днепр: 1,3 миллиона пассажиров

Киев – Винница: 1,1 миллиона пассажиров

Киев – Одесса 0,9 миллиона пассажиров.



Самые популярные направления в 2019 году

Интересно, что в 2019 году "Укрзализныця" продала через онлайн-сервисы 30,4 миллиона билетов, то есть 57% от общего объема. За год продажи билетов через интернет вырос на 10%.

Какие самые популярные направления "Укразализныце" за границу в 2019 году?

В 2019 году самым популярным железнодорожным маршрутом в Украине стал Киев – Перемышль. В целом "Укрзализныця" в страны Евросоюза и обратно перевезла 942 100 пассажиров. Это на 14,9% больше, чем было в 2018 году.



Среди других популярных поездов в компании назвали:



– № 67/68 Киев – Варшава – Киев (выбрала 61 тысяча пассажиров),

– № 35/36 Одесса – Перемышль – Одесса (59 тысяч пассажиров)

– № 31/32 Киев – Рига (24 тысяч пассажиров).