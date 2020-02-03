В Укрзализныце назвали самые популярные направления 2019: инфографика
Самым популярным железнодорожным сообщением в 2019 году стало Киев – Харьков. На это направление было продано 1,7 миллиона билетов.
Список самых популярных направлений опубликовала пресс-служба "Укрзализныци" в Фейсбуке.
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5 самых популярных направлений в 2019 году:
Киев – Харьков: 1,7 миллиона пассажиров
Киев – Львов: 1,6 миллиона псажирив;
Киев – Днепр: 1,3 миллиона пассажиров
Киев – Винница: 1,1 миллиона пассажиров
Киев – Одесса 0,9 миллиона пассажиров.
Самые популярные направления в 2019 году
Интересно, что в 2019 году "Укрзализныця" продала через онлайн-сервисы 30,4 миллиона билетов, то есть 57% от общего объема. За год продажи билетов через интернет вырос на 10%.
Какие самые популярные направления "Укразализныце" за границу в 2019 году?
В 2019 году самым популярным железнодорожным маршрутом в Украине стал Киев – Перемышль. В целом "Укрзализныця" в страны Евросоюза и обратно перевезла 942 100 пассажиров. Это на 14,9% больше, чем было в 2018 году.
Среди других популярных поездов в компании назвали:
– № 67/68 Киев – Варшава – Киев (выбрала 61 тысяча пассажиров),
– № 35/36 Одесса – Перемышль – Одесса (59 тысяч пассажиров)
– № 31/32 Киев – Рига (24 тысяч пассажиров).