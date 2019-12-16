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      В Укрзализныце назвали стоимость европутей из Львова в Польшу: сумма впечатляет

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      Евгений Кравцов сообщил о сроке строительства евроколеи / facebook.com/Kravtsov.Evg

      Для строительства путей европейского стандарта колеи 1435 миллиметров из Львова до украино-польской границы, Укрзализныця потратит около 900 миллионов гривен инвестиций.

      Предприятие планирует вложить к это свои средства, кредиты ЕС, а также государственные деньги. Об этом заявил глава Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью "Лига.Бизнес".

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      Он также указал, что срок реализации – до одного года. Кравцов уверен, что реализовать этот проект абсолютно реально.

      При этом в Укрзализныце рассчитывают, что строительство евроколеи объединит как пассажирские перевозки, так и обслуживание грузовых поездов.

      Что известно о строительстве евроколеи в Украине

      В октябре 2019 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что предоставит Укрзализныци кредит на сумму 100 миллионов гривен на финансирование тендерной закупки материалов для модернизации путей Трансевропейской транспортной сети.

      В апреле этого года Укрзализныця также заявила о планах достроить евроколею до железнодорожного вокзала в Мукачево.

      Венгерская железнодорожная компания MÁV-START запустила поезд Будапешт-Мукачево с 9 декабря прошлого года. Сейчас поезд отправляется от специально оборудованной платформы, построенной в том месте, где заканчивается евроколея. Пассажирам приходится преодолевать расстояние примерно в пол километра, чтобы добраться до нее от здания вокзала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Новости Украины Новости Львова ЕБРР Железная дорога Инвестиции Укрзализниця
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