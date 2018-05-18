13:39
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

В "Укрзализныце" снова перенесли повышение тарифов: известна дата

687 Читати новину українською
В
В "Укрзализныце" снова перенесли повышение тарифов: известна дата / informator.news

В "Укрзализныце" снова перенесли повышение тарифов на пассажирскую перевозку. Билеты подорожают с 30 мая.

Приказ о повышении опубликуют 29 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: В Одессу на летнее время запустят дополнительный поезд

Если билет успели купить до 30 мая на более поздние даты, доплачивать не придется.

Второй этап повышения (на 12%) начнется с 1 октября. В целом в 2018 году индексация составит 25%.

Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити+") – с октября 2014 года,
– отмечают в "Укрзализныце".

В компании отмечают, что Укрзализныця "продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок" из-за несвоевременной индексации тарифов.

Что касается цен на билеты в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити+" и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити", в компании отметили, что их не меняли с 2012 года.

укрзалізниця, подорожчання квитків
Так поменяются тарифы на проезд железной дорогой с 30 мая

Напомним, "Укрзализныця" несколько раз переносила дату начала повышения тарифов. Сначала цены на железнодорожные перевозки должны были вырасти с 1 апреля, однако 2 апреля тарифы все еще оставались без изменений, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины находился на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах. Позже в "Укрзализныце" анонсировали подорожание после майских праздников, а впоследствии – до 20 мая.

Теги: Новости Украины Тарифы Укрзализниця
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
сегодня, 13:03 74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
Настя Сукач 511
Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой
сегодня, 12:00 Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой
Наталія Лебідь 346
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
День музеев: топ-10 музеев Украины, которые вас точно поразят
сегодня, 10:03 День музеев: топ-10 музеев Украины, которые вас точно поразят
Анастасія Ковач-Петрушенко 346
Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
сегодня, 09:30 Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
Євгенія Мазур
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук