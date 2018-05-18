В "Укрзализныце" снова перенесли повышение тарифов: известна дата

В "Укрзализныце" снова перенесли повышение тарифов на пассажирскую перевозку. Билеты подорожают с 30 мая.

Приказ о повышении опубликуют 29 мая, передает "Интерфакс-Украина".

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Если билет успели купить до 30 мая на более поздние даты, доплачивать не придется.

Второй этап повышения (на 12%) начнется с 1 октября. В целом в 2018 году индексация составит 25%.

Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити+") – с октября 2014 года,

– отмечают в "Укрзализныце".

В компании отмечают, что Укрзализныця "продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок" из-за несвоевременной индексации тарифов.

Что касается цен на билеты в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити+" и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити", в компании отметили, что их не меняли с 2012 года.



Так поменяются тарифы на проезд железной дорогой с 30 мая

Напомним, "Укрзализныця" несколько раз переносила дату начала повышения тарифов. Сначала цены на железнодорожные перевозки должны были вырасти с 1 апреля, однако 2 апреля тарифы все еще оставались без изменений, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины находился на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах. Позже в "Укрзализныце" анонсировали подорожание после майских праздников, а впоследствии – до 20 мая.