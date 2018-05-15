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В Укрзализныце закупят вагонов на 1,5 миллиарда гривен

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Укрзализныця
Укрзализныця / Фото из открытых источников

"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 54 пассажирских вагонов с приблизительной стоимостью 1,521 миллиарда гривен.

Об этом пишет ЦТС 

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Соответствующая информация размещена на ресурсе ProZorro. Период подачи предложений для участия в конкурсной процедуре – с 14 мая до 14 июня 2018 года.

Закупка будет проводиться в четыре этапа, которые разделены на лоты соответственно.

Первым лотом выступит 21 купейный спальный вагон, ожидаемая стоимость которых 588,916 миллионов гривен.

В рамках второго лота компания планирует закупить 20 купейных спальных вагонов типа СВ на общую сумму 550, 497 миллиона гривен.

Третий лот – 11 купейных спальных вагонов с купе начальника поезда на сумму 316, 664 миллиона гривен.

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Четвертым лотом станут 2 купейных спальных вагона для использования на международных рейсах на сумму 64,56 миллиона гривен.

Компания, которая предложит самую доступную цену, станет победителем.

Все пассажирские вагоны должны быть поставлены до конца 2018 года.

Напомним, что прошлым летом в "Укрзализныце" рассчитывали на более низкую стоимость одного нового пассажирского вагона. По предварительным подсчетам она должна была составить 23,5 миллиона гривен. Исходя из объявленного тендера, средняя стоимость вагона составляет 28,2 миллиона гривен.

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Теги: Новости Украины Транспорт ProZorro Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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