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      В УЛФ считают, что детективы НАБУ имеют личностные мотивы в деле "ВиЭйБи банка"

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      Группа компаний "Укрлендфарминг"
      Группа компаний "Укрлендфарминг"

      Группа компаний "Укрлендфарминг" обратилась с открытым заявлением по поводу публикации в "Экономической правде" относительно расследования государственными органами ситуации вокруг "ВиЭйБи банка".

      Заявление опубликовано на официальном сайте "Укрлендфарминг".

      "К сожалению, в пресс-службу никто из журналистов данного издания не обратился за комментарием Олега Бахматюка, бывшего владельца ВиЭйБи банка, в этом расследовании и не поинтересовался правдивостью приведенных в статье фактов.

      Прежде всего, мы должны четко заявить, что эта статья является исключительно манипулятивной, имеет все признаки заказной и призвана негативно повлиять на репутацию персонально Олега Бахматюка. Вместе с тем, Олег Бахматюк ведет свою деятельность в рамках правового поля, его компании признаны лучшими работодателями в области и являются крупнейшими налогоплательщиками – мы будем защищать нашу репутацию всеми доступными способами.

      Так называемое "дело НАБУ против ВиЭйБи банка" расследуется уже более трех лет. Факты, которые исследует НАБУ, уже в свое время были исследованы СБУ и Национальной полицией, а дела за ними – закрыты. Открытие новых производств по уже закрытых делах является полным нарушением законов "Маски-шоу стоп", которые приняло конституционное большинство в украинском парламенте. Нежелание детективов НАБУ и, очевидно, руководства этого органа, выполнять законы и сознательное затягивание дела (а дело находится в НАБУ более трех лет) наводит на мысль о личностных мотивах работников этого органа.

      Отдельно обращаю внимание на факт, который перекрутили в своем "расследовании" представители ГПК. Дело против ВиЭйБи банка была повторно открыто после обращения гражданки Ирэны Росс (в нарушение законов "Маски-шоу стоп"). Но в так называемых расследованиях почему-то об этом не сказано. Как и замалчивается тот факт, что вышеупомянутая гражданка сейчас находится в розыске и ей инкриминируют шантаж работников ВиЭйБи банка. Проще говоря, Ирэна Росс требовала деньги в обмен на то, что ее общественная организация не будет проводить какие-то акции. Если подытожить эту историю, складывается впечатление, что детективы НАБУ использовали шантажистку, чтобы возобновить дело против банка.

      Есть еще один интересный факт. В "расследовании" ГПК указанная сумма якобы нанесенного ущерба в 1 млрд грн. СЕО банка Олег Бахматюк еще год назад обратился к руководству Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц с предложением вернуть все долги банка, возникшие прежде всего из-за политики НБУ, направленную на уничтожение всей банковской системы Украины. К сожалению, до сих пор никто из представителей НБУ или Фонда не захотел сесть за стол переговоров.

      Таким образом возникает порочный круг, когда владелец банка заявляет "я готов вернуть средства", но ни НБУ, ни ФГВФЛ не хотят искать пути решения проблем. И на этом фоне работники НАБУ по непонятным мотивам, в нарушение всех законов, затягивают дело, которое давно должно было быть закрытым соответствии с действующим законодательством. Тем самым ставится под угрозу не только репутация Олега Бахматюка, но и работу компании, где работает более 30 тысяч человек и которая производит один процент ВВП страны.

      Призываем "Экономическую правду" опубликовать эту позицию и заявляем об открытости Олега Бахматюка к предоставлению комментариев, которые всегда можно получить через пресс-службу "Укрлендфарминг", – говорится в заявлении от "Укрлендфарминг".

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      Теги: Новости Украины Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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