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      В УПЦ МП дерзко ответили на заявление Минкульта о пропаже ценностей из Киево-Печерской лавры

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      В УПЦ МП отрицают исчезновение ценностей из Киево-Печерской лавры
      В УПЦ МП отрицают исчезновение ценностей из Киево-Печерской лавры / Фото из открытых источников

      В Украинской православной церкви Московского патриархата опровергли и назвали "сплетнями" исчезновение церковных ценностей из Киево-Печерской лавры. Там утверждают, что "нет ни одного документа", который бы это подтверждал.

      Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), сообщает Радио Свобода.

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      24 канал писал, что Министерство культуры Украины проверило основной и научно-вспомогательный фонд Киева-Печерского историко-культурного заповедника. Комиссия не досчиталась 10 предметов. Пока нет никакой информации о том, где могут находиться культурные ценности.

      Мы не будем сейчас опровергать или оправдываться относительно каких-либо заявлений Министерства культуры, которые абсолютно не подтверждены. Это, извините, какие-то сплетни на сегодня. Нет ни одного документа, где было бы четко указано, что у Министерства культуры есть какие-то претензии к Киево-Печерской лавре,
      – сказал архиепископ Климент.

      При этом он заявил, что за время пользования УПЦ МП монастырским комплексом количество ценностей там якобы приумножилось. Климент утверждает, что перечень, с которым сверялась комиссия во время инвентаризации, недостаточно детальный.

      Со своей стороны, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш отметил, что заявление министра культуры Евгения Нищука является достаточным свидетельством исчезновения ценностей в монастыре.

      "Заявление министра. Я думаю, что вряд ли надо сомневаться, что он не мог сделать это заявление, если бы уже не было результатов работы комиссии. Есть официальное заявление пресс-службы министерства", – добавил Юраш.

      К слову, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства.

      Напомним, в конце ноября 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, которые были переданы лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли снова.

      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Евгений Нищук Религия УПЦ МП Министерство культуры Украины
      Источник: 24 Канал
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