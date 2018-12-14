В УПЦ МП готовят жесткие репрессии для своих архиереев за участие в Объединительном соборе

Руководство УПЦ МП обещает жесткие репрессии своим архиереям и священникам, если они все-таки примут участие в Объединительном соборе украинских православных церквей,

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины.

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24 канал писал, что 7 декабря синод УПЦ МП запретил своим священнослужителям участвовать в Объединительном соборе Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря. Однако одним лишь запретом там решили не ограничиваться.

РИСУ со ссылкой на конфиденциальные источники отмечает, что руководство УПЦ МП готово применить строгие санкции к епископам, которые не прислушиваются к "решению церкви МП".

Накануне объединительного Собора, который завтра состоится в Киеве, на епископат УПЦ МП осуществляется морально-психологическое давление со стороны церковного руководства,

– говорится в сообщении.

Так, некоторым священнослужителям уже угрожали репрессиями. Архиереи держат в тайне свои намерения участвовать в избрании предстоятеля и создании новой церкви.

Как сообщает РИСУ, "церковное руководство УПЦ МП будет действовать молниеносно", как только узнает что кто-то из владык уехал в Киев. "Непослушных" архиереев, в частности, планируется здесь же устранять с кафедр и применять к ним каноническое наказание.

Издание отмечает, что по сигналу из центра планируется также оперативный захват помещения епархиального управления и кафедрального собора. Похожие репрессивные меры будут применяться и к священникам УПЦ МП.

Напомним, в четверг, 13 декабря, заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко сообщил об успешном предотвращении провокаций накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. Акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13 и 14 декабря, а в день Собора – крестные ходы в разных городах страны. Во время этих событий и планировали провокации. Все же в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не будут препятствовать проведению Объединительного собора по созданию Единой поместной Православной Церкви 15 декабря и в устраивать провокации в какой-либодень.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?​

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.



5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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