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      В УПЦ МП не подтвердили информацию об обысках СБУ в доме предстоятеля Киево-Печерской лавры

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      Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Украинской православной церкви Московского патриархата Климент
      Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Украинской православной церкви Московского патриархата Климент / Фото из открытых источников

      В Украинской православной церкви Московского патриархата не подтвердили информацию, что СБУ приходила с обысками в квартиру предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла.

      Об этом сообщает Громадское.

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      Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Украинской православной церкви Московского патриархата Климент заявил, что обыски были на территории подсобного хозяйства в селе Вороньков Киевской области Бориспольского района. Он добавил, что на самом деле обыски провели в "подсобном помещении лавры".

      Обыски были в помещении подсобного хозяйства, где разводят скот, птиц для нужд лавры и для благотворительной деятельности,
      — заявил Климент.

      Более того, Архиепископ сказал, что в церкви не понимают, почему полиция возбудила дело о разжигании религиозной розни, а тем более почему СБУ провели обыск.

      Напомним, что 30 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Следственные действия проходят в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни.

      Что известно о предстоятеле Киево-Печерской лавры митрополите Павле?
      Сперва священнослужитель стал скандально известным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелании соблюдать правила дорожного движения, за что митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".

      Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удалена из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – в РПЦ и передать ее новой Поместной церкви. Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, из-за чего митрополит и попал в список сайта "Миротворец".

      Теги: Новости Украины Религия Расследования СБУ УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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