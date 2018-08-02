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В УПЦ МП возмущенно отреагировали на слова Филарета о лаврах и храмах Московского патриархата

22 Читати новину українською
Заявление Филарета об имуществе УПЦ МП прокомментировали в Московском патриархате
Заявление Филарета об имуществе УПЦ МП прокомментировали в Московском патриархате / Фото из открытых источников

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) прокомментировали слова предстоятеля УПЦ КП Филарета о переходе Киево-Печерской и Почаевской лавр в собственность Украинской церкви после предоставления Томоса об автокефалии.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы УПЦ МП Василия Анисимова.

24 канал сообщал, что Филарет заявил, что Россия не имеет в Украине ни одной церковной собственности, поэтому после признания единой Украинской православной церкви все здания, которые сейчас занимает Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

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Анисимов назвал такие заявления "абсолютно абсурдными и нелепыми с юридической точки зрения". Он отметил, что в 1990-х годах украинская сторона обязалась провести реституцию, то есть обеспечить церкви компенсацию ущерба. Однако так и не выполнила свои обязательства.

Филарет, отлученный от церкви за многочисленные церковные преступления, может распоряжаться только той собственностью, которую они, раскольники, сами создали – например, храм где-то построили – и никто на нее, кстати, не претендует,
– отметил представитель пресс-службы УПЦ МП.

Он также считает, что УПЦ "по всем законам должно быть возвращено все имущество".

К слову, ранее Филарет также заверил, что до конца 2018 будет решен вопрос о предоставлении Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Что такое Томос?
Указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви в некоторых важных вопросах церковного устройства. Путем предоставления Томоса некоторой части "материнской" церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.

Теги: Новости Украины УПЦ КП УПЦ МП Новости политики Украина – Россия религия Единая поместная церковь Филарет
Источник: 24 Канал
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