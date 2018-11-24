В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Почаевской лавры, несмотря на решение Минюста

Решение комиссии Министерства юстиции Украины отменить регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться.

Об этом в своем Facebook написал руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

24 канал сообщал, что Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

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По словам Бахова, сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ МП является "действующим и не отмененным".

Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятие из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации,

– отметил юрист УПЦ МП.

Таким образом, отметил он, отмена такой государственной регистрации якобы не лишает мужской монастырь УПЦ МП права на пользование сооружениями Почаевской лавры.

Бахов также отметил, что данное решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.



Прокуратура Тернопольской области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.