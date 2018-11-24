11:29
24 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Почаевской лавры, несмотря на решение Минюста

      262 Читати новину українською
      В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Почаевской лавры, несмотря на решение Минюста
      В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Почаевской лавры, несмотря на решение Минюста / Фото из свободных сетей

      Решение комиссии Министерства юстиции Украины отменить регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться.

      Об этом в своем Facebook написал руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

      24 канал сообщал, что Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

      Читайте также: В РПЦ забили тревогу из-за того, что Украина лишила их Почаевской лавры

      По словам Бахова, сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ МП является "действующим и не отмененным".

      Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятие из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации,
      – отметил юрист УПЦ МП.

      Таким образом, отметил он, отмена такой государственной регистрации якобы не лишает мужской монастырь УПЦ МП права на пользование сооружениями Почаевской лавры.

      Бахов также отметил, что данное решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

      Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

      Прокуратура Тернопольской области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.

      Теги: Новости Украины Министерство юстиции Тернополь УПЦ МП Религия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кримінальна справа #475. Не забути і не пробачити
      сегодня , 11:18 Кримінальна справа #475. Не забути і не пробачити
      Блог Медіа 16
      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      сегодня , 10:02 История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      368
      Годовщина смерти легендарного музыканта: что вы знаете о Фредди Меркьюри
      сегодня , 10:01 Годовщина смерти легендарного музыканта: что вы знаете о Фредди Меркьюри
      3 3129
      Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      сегодня , 09:00 Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      Олександра Дрік 126
      Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      сегодня , 00:28 Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      Іван Яковина 893
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук