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      В условиях войны Украина не должна договариваться с РФ, что делать с Азовским морем - эксперт

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      В условиях войны Украина не должна договариваться с РФ: эксперт рассказал, что делать с Азовским морем
      В условиях войны Украина не должна договариваться с РФ: эксперт рассказал, что делать с Азовским морем / 24 канал

      23 октября в Страсбурге зарубежные партнеры Украины провели встречу, на которой пытались защитить азовскую акваторию от бесчинства россиян. Однако эксперты считают, что такие встречи не совсем уместны в условиях войны.

      Об этом рассказал глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко в прямом эфире 24 канала.

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      Накануне 24 канал сообщал, что в Европарламенте планируют принять резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция будет призывать Запад и Евросоюз решительно действовать в ответ на агрессию Москвы.

      Почему Украина не нашла в себе сил признать, что такие встречи в условиях войны являются очень неуместными. Ведь такие попытки договариваться со страной-агрессором подрывают доверие к нашему государству и дипломатии,
      – сказал Яременко.

      Он заверил, что приглашать в Украину российские делегации, в составе которых скорее всего есть представители силовых ведомств в РФ, не стоит.

      "Что делать с Азовским морем? В целом мы имеем уже определенное решение Совета Безопасности, однако пока оно является тайным. Понятно, что Украина не согласится с тем, что у нее забирают после Крыма еще и Азовское море, но каким образом такие заседания вписываются в контекст отстаивания своих интересов в Азовском море, сказать трудно", – заявил эксперт.

      По словам Яременко, соответствующая резолюция – это новый сюжет войны, в Украине ничего не даст. "Нужно, чтобы по каждому этапу войны мировое общество формировало свои определенные мысли. Наше государство потратило все лето на то, чтобы довести ситуации в Черном и Азовском морях", – добавил он.

      Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за этого ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Европарламент Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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