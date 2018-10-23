В условиях войны Украина не должна договариваться с РФ, что делать с Азовским морем - эксперт

23 октября в Страсбурге зарубежные партнеры Украины провели встречу, на которой пытались защитить азовскую акваторию от бесчинства россиян. Однако эксперты считают, что такие встречи не совсем уместны в условиях войны.

Об этом рассказал глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Как Украина теряет Азовское море

Накануне 24 канал сообщал, что в Европарламенте планируют принять резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция будет призывать Запад и Евросоюз решительно действовать в ответ на агрессию Москвы.

Почему Украина не нашла в себе сил признать, что такие встречи в условиях войны являются очень неуместными. Ведь такие попытки договариваться со страной-агрессором подрывают доверие к нашему государству и дипломатии,

– сказал Яременко.

Он заверил, что приглашать в Украину российские делегации, в составе которых скорее всего есть представители силовых ведомств в РФ, не стоит.

"Что делать с Азовским морем? В целом мы имеем уже определенное решение Совета Безопасности, однако пока оно является тайным. Понятно, что Украина не согласится с тем, что у нее забирают после Крыма еще и Азовское море, но каким образом такие заседания вписываются в контекст отстаивания своих интересов в Азовском море, сказать трудно", – заявил эксперт.

По словам Яременко, соответствующая резолюция – это новый сюжет войны, в Украине ничего не даст. "Нужно, чтобы по каждому этапу войны мировое общество формировало свои определенные мысли. Наше государство потратило все лето на то, чтобы довести ситуации в Черном и Азовском морях", – добавил он.

Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за этого ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.