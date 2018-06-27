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В УЗ проблемы с перевозками на западе и на востоке страны, – транспортный комитет ВР

19 Читати новину українською
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки / neolit.ua

"Укрзализныця" (УЗ) не может обеспечить перевозки грузов на западном и восточном направлениях, что приводит к потерям для украинской экономики.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта, народный депутат от "Опоблока" Владимир Гусак в эфире телеканала "112 Украина".

"Если, например, говорить об очень важном показателе для украинского экспорта, для украинской экономики – это поступление по железной дороге сырья в Мариуполь, если в январе-феврале вышли на показатель 21 маршрут в сутки, то сейчас этот показатель снова снизился к уровню прошлого года – 15-16 маршрутов. И мариупольские металлургические комбинаты были вынуждены сократить производство. А это прямые потери для украинской экономики и бюджета государства. Так же есть постоянные проблемы на западной железной дороге, где все время возникают пробки из поездов. Там не хватает как организации, так и тепловозов, и западная "Укрзализныця" просто не успевает перевозить весь тот объем грузов, которые она должна перевозить", – утверждает нардеп.

По его словам, большие проблемы в УЗ наблюдаются еще с 2014 года.

"За это время на "Укрзализныце" сменилось уже 4 генеральных директора, там не было постоянного руководства. Часто "Укрзализныцей" руководили случайные люди, и ситуация все время ухудшалась. Можно сказать, что за последние годы "Укрзализныця" стала уже настоящим препятствием для экономического роста в Украине", – убежден Гусак.

Нардеп также считает, что УЗ прикрывается решением наболевших проблем, необоснованно повышая тарифы для украинского бизнеса.

"Укрзализныця" говорит: хорошо, у нас нет тепловозов, у нас нет вагонов, давайте мы повысим тарифы, купим вагоны и тепловозы, и решим проблемы перевозки грузов. Тарифы повышали. Мы до сих пор не можем разобраться, куда пошли деньги от этих повышений тарифов. За последние годы (инвестиций, – ред.) было очень мало, новые вагоны не покупались, несмотря на то, что деньги собирались. Так же не покупались и новые локомотивы", – уверяет депутат.

Ранее Владимир Гусак заявлял, что из-за УЗ в Украине срывается программа дорожного строительства, а украинские металлурги вынуждены сокращать объемы производства из-за сбоев и ограничения перевозок по железной дороге. Особенно критическая ситуация наблюдалась на участке Камыш – Заря – Волноваха, что ведет в Мариуполь.

Теги: Укрзализниця металургия Министерство транспорта Украины
Источник: 24 Канал
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