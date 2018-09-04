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В ужасном ДТП в Испании автобус врезался в столб: много погибших и пострадавших

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В смертельном ДТП в Испании автобус врезался в столб
В смертельном ДТП в Испании автобус врезался в столб / Фото из открытых источников

В понедельник, 4 сентября, на севере Испании автобус врезался в опору моста. По меньшей мере 5 человек погибли и более десяти получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил в Twitter издание La Voz de Avilés.

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"Пять человек погибли", – рассказал пресс-секретарь представительства центрального правительства в Астурии, добавив, что все жертвы – пассажиры. Однако, как отмечается, среди 20 пострадавших двое в тяжелом состоянии, в частности водителю автобуса должны ампутировать ногу.

Пять погибших. 16 раненых, пять из которых в очень тяжелом состоянии,
– указано в ведомстве.

На опубликованных фото видно, что столб фактически разрезал корпус автобуса пополам.

"Как отметила Национальная гвардия, автобусная авария произошла из-за высокой скорости", – говорится в сообщении.

По данным издания, пока не известно, по каким причинам транспортное средство столкнулось с опорой моста, подробности аварии выясняются.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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