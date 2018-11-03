В ужасном пожаре в Днепре погибли три человека
В Днепре на втором этаже пятиэтажки в квартире вспыхнул огонь. В результате пожара погибли муж с женой и их двухлетний сын, еще одного мальчика доставили в больницу.
По словам спасателей, пламя загорелось в коридоре однокомнатной квартиры, именно это, а также решетки установленные на окнах стали препятствием для того, чтобы семья смогла выбраться из горящего помещения.
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В полиции считают, что это было короткое замыкание электроприборов в коридоре данной квартиры. "На месте был найден обгоревший роутер и другие электроприборы. Что повлекло пожар – установит лаборатория", – сказал начальник областного оперативно-координационного центра Олег Кушнирук.
Спасатели ликвидировали пожар в квартире
Известно, что еще одного ребенка четырех лет удалось спасти, мальчика доставили в больницу.
У ребенка термический ожог обеих нижних конечностей, ожоги дыхательных путей и отравление дымом. Состояние остается тяжелым, какие-то прогнозы можно будет дать после 1-2 суток,
– рассказал врач-анестезиолог Сергей Егоров.
К слову, 1 ноября на Ровенщине загорелся дизельный поезд "Удрицк-Сарны-Здолбунов", который перевозил пассажиров. К тушению пожара привлекли даже пожарный поезд "Укрзализныци". Пострадавших нет.
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