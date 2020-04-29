В Ужгороде мужчина лопатой разбил автомобили и витрины, а потом прыгнул с моста: видео

В центре Ужгорода мужчина с лопатой в руках крушил витрины магазинов и автомобили. Когда на место прибыли правоохранители, он решился спрыгнуть с моста в реку. Несмотря на полученные травмы, пытался бежать вниз по течению.

Повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка на вулиці Швабській в Ужгороді правоохоронці отримали приблизно о 2 ночі 29 квітня, повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Закарпаття.

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Зі слів заявника, чоловік з лопатою у руках пошкоджував вітрини магазинів та автомобілі, розташовані навколо.

Правоохоронці виявили зловмисника на площі Петефі. Помітивши патрульних, чоловік почав поводитися агресивно. Згодом вирішив втікати у сторону пішохідного мосту неподалік площі Театральної. Під час втечі він зістрибнув з мосту у річку. Попри отримані травми, намагався втікати вниз за течією.

Патрульні викликали "швидку" та рятувальників. Чоловік погрожував та кидав каміння у сторону правоохоронців та працівників ДСНС. Згодом його таки витягли з річки й затримали. Після цього зловмисника госпіталізували.

В Ужгороді чоловік лопатою потрощив автомобілі та вітрини, а потім стрибнув з мосту: відео