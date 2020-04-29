В Ужгороде открыли все продуктовые рынки еще до официального решения Кабмина

Все продуктовые рынки Ужгорода заработали 29 апреля. В то же время Кабмин разрешил открыть рынки с определенными ограничениями только с 1 мая.

Директор КООП "Ужгородский городской рынок" Тамара Грись рассказала, что рынки работают со среды до субботы, сообщает UA: Закарпаття. Заработал, в частности, городской "Зеленый рынок" в центре города.

К теме Карантин не ослабят досрочно, – Шмыгаль

На рынках используют средства защиты – маски и перчатки. При входе на территорию рынка дезинфицируют руки покупателям и запускают по двое людей.

Накануне несмотря на действие карантинных ограничений рынки открыли в Черновцах. Предприниматели возобновили работу утром 28 апреля. Власти города утверждают, что предприниматели неправильно поняли решение Черновицкого исполкома об ограничении работы рынков.

Когда рынки откроют

Кабмин 29 апреля решил, что в Украине заработают продовольственные и аграрные рынки с 1 мая. Однако произойдет это только при условии соблюдения определенных требований. Таким образом, рынки будут работать с ограничениями.

Всего в Украине откроют 872 рынка.