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      В Ужгороде открыли все продуктовые рынки еще до официального решения Кабмина

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      В Ужгороді відрили ринки
      В Ужгороді відрили ринки / suspilne.media

      Все продуктовые рынки Ужгорода заработали 29 апреля. В то же время Кабмин разрешил открыть рынки с определенными ограничениями только с 1 мая.

      Директор КООП "Ужгородский городской рынок" Тамара Грись рассказала, что рынки работают со среды до субботы, сообщает UA: Закарпаття.  Заработал, в частности, городской "Зеленый рынок" в центре города.

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      На рынках используют средства защиты – маски и перчатки. При входе на территорию рынка дезинфицируют руки покупателям и запускают по двое людей.

      Накануне несмотря на действие карантинных ограничений рынки открыли в Черновцах. Предприниматели возобновили работу утром 28 апреля. Власти города утверждают, что предприниматели неправильно поняли решение Черновицкого исполкома об ограничении работы рынков.

      Когда рынки откроют

      Кабмин 29 апреля решил, что в Украине заработают продовольственные и аграрные рынки с 1 мая. Однако произойдет это только при условии соблюдения определенных требований. Таким образом, рынки будут работать с ограничениями.

      Всего в Украине откроют 872 рынка.

      ринок україна карантин коли може працювати умови
      При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Ужгород
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