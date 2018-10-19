В Ужгороде посреди жилого массива сошел с рельсов грузовой поезд: фото, видео

На окраине Ужгорода посреди цыганского поселения Радванка сошел с рельсов грузовой поезд. Вагоны наклонились возле людских жилищ, они могут в любую минуту упасть и обрушить стены цыганских домов.

О ситуации сообщил депутат Ужгородского горсовета от ромской общины Мирослав Горват на своей Facebook-странице.

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Сегодня утром в 9:40 в ромском поселении Ужгорода, в микрорайоне Радванка, с рельсов сошли несколько вагонов товарного поезда. Сейчас мы вызвали правоохранительные службы, здесь работают специалисты,

- рассказал Горват.

Отмечается, что ситуацию надо ликвидировать как можно быстрее, поскольку несколько вагонов, которые остановились близко от домов и покосились, грозят обрушить стены помещений в ромском поселении.

Напомним, 16 октября в Кривом Роге столкнулись два поезда, в результате чего погибли три человека, еще один получил травмы. По предварительной информации, у одного из локомотивов не сработали тормоза.