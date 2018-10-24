В Ужгороде сильный ураган повалил деревья и наделал бед: фото и видео
В среду, 24 октября, на Закарпатье в Ужгороде бушевал сильный ураган, который повалил и вырвал с корнями деревья и нанес ущерб некоторым домам.
Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета в Facebook.
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"В Ужгороде сегодня, 24 октября, из-за сильных порывов ветра в нескольких районах города сломались деревья", – говорится в сообщении.
В частности, в горсовете уточнили, что непогода бушевала по всему городу, а некоторые из деревьев повредили автомобли.
В Ужгороде сильный ураган повалил деревья
Непогода в Ужгороде: видео
Смотрите видео непогоды в Ужгороде:
Источник: 24 Канал
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