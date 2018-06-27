В узком топе и стрингах: сеть поразил горячий снимок Ким Кардашян
37-летняя светская львица Ким Кардашян часто демонстрирует своим поклонникам в социальных сетях видео с тренировок в спортзале и щеголяет великолепными формами.
Ким Кардашян опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
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На фото Ким с ярким макияжем позирует на фоне собственного гардероба. Волосы звезды распущены, а из одежды на женщине только вузкий серый топ и черные стринги.
Ким Кардашян / Instagram
Кроме того, женщина продолжает рассказывать поклонникам о своих тренировках.
Ким Кардяшян / Instagram-сторіз
Источник: 24 Канал
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