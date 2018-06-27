В узком топе и стрингах: сеть поразил горячий снимок Ким Кардашян

37-летняя светская львица Ким Кардашян часто демонстрирует своим поклонникам в социальных сетях видео с тренировок в спортзале и щеголяет великолепными формами.

Ким Кардашян опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

Читайте также: Ким Кардашян показала, как держит в форме свои ягодицы: видео

На фото Ким с ярким макияжем позирует на фоне собственного гардероба. Волосы звезды распущены, а из одежды на женщине только вузкий серый топ и черные стринги.



Ким Кардашян / Instagram

Кроме того, женщина продолжает рассказывать поклонникам о своих тренировках.



Ким Кардяшян / Instagram-сторіз