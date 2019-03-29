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      В вагонах "Укрзализныци" можно будет воспользоваться ремнями безопасности

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      В украинских поездах появятся ремни безопасности для пассажиров на верхних полках
      В украинских поездах появятся ремни безопасности для пассажиров на верхних полках / Фото из открытых источников

      В ближайшее время в пассажирских вагонах "Укрзализныци" должны появиться ремни безопасности. Предназначены они будут для людей, получивших места на верхних полках.

      Как сообщила пресс-служба государственного перевозчика, всего в 2019 году они планируют 3 тысячи таких ремней. Выдавать их будут для верхней полки, которая не оборудована дугой.

      Читайте также: Как "Укрзализныця" изменила график движения поездов из-за перехода на летнее время

      Если Вашау полка не оборудована ремнем, а Вы хотите им воспользоваться, стоит обратиться к проводнику или начальнику поезда. Согласно правилам пользования железнодорожным транспортом, в таком случае проводник обязан предоставить пассажиру ремни безопасности для второй (верхней) полки.

      Это не единственная приятная новость, которая ожидает пассажиров "Укрзализныци". В начале марта в компании сообщили, что они в вагонах планируют сменить красные ковры и линолеум на шумоизоляционные покрытия.

      КАКИЕ ЕЩЕ УЛУЧШЕНИЯ ГОТОВИТ "УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" ДЛЯ СВОИХ ПАССАЖИРОВ:
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      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця Транспорт
      Источник: 24 канал
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