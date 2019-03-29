В вагонах "Укрзализныци" можно будет воспользоваться ремнями безопасности
В ближайшее время в пассажирских вагонах "Укрзализныци" должны появиться ремни безопасности. Предназначены они будут для людей, получивших места на верхних полках.
Как сообщила пресс-служба государственного перевозчика, всего в 2019 году они планируют 3 тысячи таких ремней. Выдавать их будут для верхней полки, которая не оборудована дугой.
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Если Вашау полка не оборудована ремнем, а Вы хотите им воспользоваться, стоит обратиться к проводнику или начальнику поезда. Согласно правилам пользования железнодорожным транспортом, в таком случае проводник обязан предоставить пассажиру ремни безопасности для второй (верхней) полки.
Это не единственная приятная новость, которая ожидает пассажиров "Укрзализныци". В начале марта в компании сообщили, что они в вагонах планируют сменить красные ковры и линолеум на шумоизоляционные покрытия.
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