В Валенсии немецкие проповедники-евангелисты не на шутку напугали пассажиров метро

Немецкие проповедники-евангелисты вызвали нешуточную панику в метро испанской Валенсии. Суд принял решение об аресте евангелистов с правом залога в размере 12 тысяч евро.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает УП.

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Отмечается, что вечером 4 августа группа людей вошла в поезда на 3 линии метро Валенсии и между станциями Хатива и Аламеда начала "проповедовать". Эти лица начали выкрикивать лозунги вроде "Вы сгорите в аду", "Вы все грешники и умрете".

Некоторые пассажиры очень перепугались, поскольку восприняли "проповеди" как серьезную угрозу.

После остановки поезда пассажиры в панике начали выбегать из вагона. Так, одна женщина получила телесные повреждения – ей отдавили ногу в давке.

В понедельник, 6 августа, суд Валенсии принял решение об аресте евангелистов с правом залога в размере 12 тысяч евро. Арестованных обвиняют в создании беспорядка в общественном месте.