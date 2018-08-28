В Valentino с лопатой в руках: Мелания Трамп посадила дерево возле Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп с лопатой в руках в очередной раз продемонстрировала навыки садовницы.

Мелания Трамп самостоятельно посадила дуб от Дуайта Эйзенхауэра (президент США с 1953 по 1961 год) возле Белого дома и опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Стильная Мелания Трамп не изменила себе даже в этом деле. Жена Дональда Трампа торжественно приступила к работе в юбке с цветочным принтом от Valentino, в нежно-розовом топе и туфлях на каблуках от Christian Louboutin с лопатой в руке.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 27 Сер 2018 р. о 3:43 PDT

Однако некоторые из поклонников Мелании все-таки высмеяли ее образ.

"Никогда еще первая леди не была так оторвана от реальности", – написал один из пользователей.



Мелания Трамп / Getty



Мелания Трамп / Getty

Отметим, что в таком образе сперва Мелания с Дональдом Трампом встретились с президентом Кении и его женой.



Ухуру Кениата, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Маргарет Уэнджеру Гейкуо / Getty

Насыщенный день Мелании Трамп закончился торжественным гала-вечером в Белом доме. Для этого первая леди надела роскошное черное кружевное платье.