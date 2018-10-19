В Варшаве презентовали украинскую ленту "Когда падают деревья": чем фильм поразил поляков

19 октября на Варшавском кинофестивале презентовали украинскую киноленту "Когда падают деревья", которая вызвала среди зрителей в заполненном зале очень много положительных эмоций.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Отметим, что поляков переполнял восторг, поскольку фильм наполнен не только грустью, там еще присутствует мелодрама и много шуток. Большинство поляков поняли фильм даже без перевода.

На презентацию фильма приехала и режиссер Марыся Никитюк. Она сама представляла свою ленту и немного рассказала о сюжете, чем заинтриговала зрителей. Режиссер также отметила, что после этого будут дополнительные показы в кинотеатрах. Также в программе фестиваля представлена еще одна украинская лента "Какофония Донбасса".

Лента была представлена в разделе "Открытие", а это значит, что она может претендовать на победу. Добавим, что фильм представлен как украинско-польский. Поскольку он был финансирован на 25% на средства Госкино Польши и на 25% Госкино Македонии.

Смотрите трейлер "Когда падают деревья" (18+)

Напомним, успешно засветившись на европейских киноэкранах, украинская социальная драма "Когда падают деревья" ныне будоражит украинские кинотеатры. Что стоит знать о ленте, которую в 2017-м мир назвал самым ожидаемым фильмом Восточной Европы, читайте в ярком обзоре 24 канала.