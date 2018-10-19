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      В Варшаве презентовали украинскую ленту "Когда падают деревья": чем фильм поразил поляков

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      19 октября на Варшавском кинофестивале презентовали украинскую киноленту "Когда падают деревья", которая вызвала среди зрителей в заполненном зале очень много положительных эмоций.

      Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: Фильм "Донбасс" претендует на "Оскар": что стоит знать о громкой украинской ленте

      Отметим, что поляков переполнял восторг, поскольку фильм наполнен не только грустью, там еще присутствует мелодрама и много шуток. Большинство поляков поняли фильм даже без перевода.

      На презентацию фильма приехала и режиссер Марыся Никитюк. Она сама представляла свою ленту и немного рассказала о сюжете, чем заинтриговала зрителей. Режиссер также отметила, что после этого будут дополнительные показы в кинотеатрах. Также в программе фестиваля представлена еще одна украинская лента "Какофония Донбасса".

      Лента была представлена в разделе "Открытие", а это значит, что она может претендовать на победу. Добавим, что фильм представлен как украинско-польский. Поскольку он был финансирован на 25% на средства Госкино Польши и на 25% Госкино Македонии.

      Смотрите трейлер "Когда падают деревья" (18+)

       

      Напомним, успешно засветившись на европейских киноэкранах, украинская социальная драма "Когда падают деревья" ныне будоражит украинские кинотеатры. Что стоит знать о ленте, которую в 2017-м мир назвал самым ожидаемым фильмом Восточной Европы, читайте в ярком обзоре 24 канала.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Новости культуры Новости Польши
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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