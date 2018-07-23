В Вашингтон поедут 9 украинских военных для участия в марафоне морской пехоты

Девять украинских военных прошли отбор и вошли в состав Национальной команды ветеранов АТО, которая примет участие в 43-м марафоне морской пехоты США в конце октября в Вашингтоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

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"В этом году нашу страну будут представлять 9 раненых ветеранов с разными жизненными историями и собственным путем реабилитации. Они сделали усилие над собой и начали тренироваться после травм и участия в боевых действиях. Дата и место проведения – конец октября в Вашингтоне", – говорится в сообщении.

В отборе в Национальную команду ветеранов АТО, который состоялся 20 июля на стадионе Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины, приняли участие около 70 претендентов из числа участников антитеррористической операции, которые получили ранения, увечья, контузии или заболевания.

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Это мероприятие проводится уже третий год подряд при поддержке Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО, которые получили ранения, увечья или другие заболевания во время участия в АТО Вадима Свириденко.

Каждый участник команды должен пройти курс лечения и реабилитации и быть физически готовым преодолевать дистанцию в 10 и 42 километра в Соединенных штатах Америки вместе с ранеными участниками боевых действий из разных стран.

В 2016 году только 4 раненых украинских ветераны бежали дистанцию 10 километров. В 2017 году количество ветеранов увеличилось до 9 человек. Саша Чалапчий с двойной ампутацией нижних конечностей проехал на велосипеде с ручным управлением 42 километра.

Марафон морской пехоты США является одним из крупнейших подобных мероприятий, ведь там встречаются и бегут военные, ветераны, семьи погибших и их друзья со всего мира. Дистанцию полного марафона преодолевают более 30 тысяч человек, а на дистанции 10 километров обычно свыше 10 тысяч спортсменов.