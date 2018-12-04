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      В Вашингтоне проходит церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим: фото и видео

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      В Вашингтоне проходит церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим: фото и видео
      В Вашингтоне проходит церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим: фото и видео / gettyimages.in

      В штате Америки Вашингтоне до сих пор продолжается церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Дональд Трамп с женой Меланией почтили его память в ротонде Капитолия в Вашингтоне, где установлен гроб с телом.

      Церемония похорон состоится в Национальном соборе.

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      Потом тело отправят в Хьюстон в штате Техас, где 6 декабря его похоронят на территории президентской библиотеки его имени. Там уже покоятся его жена Барбара и дочь Робин.

      Церемонія прощання з Джорджем Бушем-старшим
      Церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим

      Сопровождает своего хозяина во время всех церемоний прощания и желтый лабрадор президента – по кличке Салли. Преданность хозяину зафиксировал украинский журналист Валерий Калныш, который разместил в сети снимок, где лабрадор ни на миг не отходит от гроба президента Буша-старшего.

      Собака Джорджа Буша-старшого сумувала біля його труни
      Пес Джорджа Буша-старшого тосковал возле его гроба

      Много чиновников пришли на церемонию прощания с Джорджем Бушем-старшим. "Президент Буш был великим лидером, который сделал много для американцев. Он был просто добрым человеком, который был посвящен жене, его семье и друзьям", – сказал вице-президент Пэнси.
      Президент Трамп и первая леди Мелания Трамп также присоединились к церемонии.

      Дональд Трамп і його дружина Меланія прийшли на церемонію
      Дональд Трамп и его жена Мелания пришли на церемонию

      Присутствовал и Джордж Буш, бывший президент и один из сыновей Джорджа Буша-старшего, он выглядел очень скорбящим.

      Короткое видео о церемонии прощания с Бушем-старшим:

       

      Теги: Дональд Трамп Новости США Потери
      Источник: 24 канал
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