В Ватикане создали сборную, чтобы попасть на Олимпийские игры

В Ватикане создана сборная по легкой атлетике. Команда состоит из более 60 любителей бега, в их числе священники, швейцарские гвардейцы, представители Римской курии, работники Ватиканских музеев и даже монахиня.

Самый молодой член команды – 19-летний швейцарский гвардеец, самый старый – 62-летний профессор, сотрудник Апостольской библиотеки, сообщает AP.

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Власти Ватикана подписали соглашение с НОК Италии. Теперь легкоатлеты Ватикана могут участвовать в международных соревнованиях. Первым официальным стартом команды станет 10-километровая гонка La Corsa di Miguel в Риме.

В планах Ватикана войти в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. А также участие в Играх малых государств Европы и Средиземноморских играх, в отдаленной перспективе – участие в Олимпиаде.

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