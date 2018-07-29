В Великобритании королевский гвардеец грубо толкнул женщину: видео
В Великобритании представитель королевской гвардии толкнул туристку в спину, которая перегородила ему дорогу, когда он нес службу возле Виндзорского замка.
В сети появилось видео, на котором видно, как королевский гвардеец толкнул туристку. После чего женщина едва удержалась на ногах.
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На видео можно заметить, что туристка перешла за канатную границу и стояла спиной к гвардейцу, пытаясь сделать "селфи".
Заметим, что королевским гвардейцам запрещено разговаривать в течение службы. Однако они могут демонстрировать свое недовольство туристами жестами, криком или поднятием винтовки.
После столкновения гвардеец Елизаветы II зашагал дальше.
Смотрите видео, как королевский гвардеец толкнул туристку