В Великобритании королевский гвардеец грубо толкнул женщину: видео

В Великобритании представитель королевской гвардии толкнул туристку в спину, которая перегородила ему дорогу, когда он нес службу возле Виндзорского замка.

В сети появилось видео, на котором видно, как королевский гвардеец толкнул туристку. После чего женщина едва удержалась на ногах.

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На видео можно заметить, что туристка перешла за канатную границу и стояла спиной к гвардейцу, пытаясь сделать "селфи".

Заметим, что королевским гвардейцам запрещено разговаривать в течение службы. Однако они могут демонстрировать свое недовольство туристами жестами, криком или поднятием винтовки.

После столкновения гвардеец Елизаветы II зашагал дальше.

Смотрите видео, как королевский гвардеец толкнул туристку