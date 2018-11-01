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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Великобритании легализовали лекарства из конопли

      23 Читати новину українською
      Конопля
      Конопля / Фото из открытых источников

      В Великобритании начали продавать марихуану как лекарственное средство.

      Об этом сообщает британское Министерство внутренних дел.

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      В ведомстве отметили, что поступления в официальную продажу медикаментов на основе каннабиса не приведет к легализации марихуаны.

      К изменению правил правительство подтолкнула кампания, которую проводила семья Келдуелл, в которой двое детей страдают эпилепсией. Они утверждали, что состояние их сына улучшилось после поездки в Нидерланды, где его лечили маслом конопли. Ранее марихуана считалась наркотиком класса "Б", который было запрещено хранить. Повторное нарушение грозит тюремным сроком до пяти лет.

      Легализацию медицинского применения конопли провели такие страны ЕС, как Португалия, Испания, Нидерланды, Германия, Чехия, Польша, Австрия. Канада летом 2018 года стала первой из стран G7, которая полностью разрешила ее использование, в том числе в рекреационных целях, на национальном уровне.

      Как марихуана влияет на организм человека:

      Теги: Великобритания Наркотики
      Источник: 24 Канал
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