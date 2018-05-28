В Великобритании отменили музыкальный фестиваль после смерти двоих людей

Музыкальный фестиваль Mutiny Festival, который начался в британском Портсмуте, отменен после смерти 18-летней девушки и 20-летнего молодого человека.

Организаторы приняли решение об отмене второго дня мероприятия из-за двух смертей. Уточняется, что они не связаны между собой, а полиция не считает их подозрительными, сообщает ВВС.

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Mutiny Festival

Еще двое человек были доставлены в больницу. 15 человек пожаловались на недомогание, им требуется лечение.

После этого дирекция фестиваля приняла решение об отмене второго дня Mutiny Festival. Организаторы отметили, что безопасность посетителей для них всегда была "первостепенной" и что решение об отмене "далось им нелегко".