В Великобритании покажут спектакль о гей-паре, которая приехала в Солсбери посмотреть на шпиль

Британская компания StageRC взялась за театральную постановку по мотивам пьесы российского публициста и драматурга Виктора Шендеровича "Увидеть Солсбери". Она была написана после эпопеи с отравлением Скрипалей.

В компании подчеркивают, что это не документальная драма и фамилии главных героев – Петров и Боширов – не должны вводить зрителей в заблуждение.

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"Это-фантасмагория, отсылающая людей скорее к Стоппарду, чем к репортажам ВВС. Да и как, в связи с Петровым и Бошировим, было не вспомнить Розенкранца и Гильденстерна, тоже посланных своим хозяином в Англию, чтобы убить человека", — пояснили в анонсе.

В пьесе главные персонажи не подозревают, что они – убийцы. Они потрясены слухами и своими фото в СМИ. Они же ничего не сделали! Они просто пара влюбленных мужчин, которые отправились в Великобританию втайне от своих семей, чтобы провести время вместе. На этом и завязан сюжет.

Пьеса "Увидеть Солсбери" началась с моего смелого предположения, что эти люди (Петров и Баширов) говорили правду. Это пара, которая любит друг друга, и втайне от семей они просто свалили в Лондон. Один из них помимо прочего еще любит готику. И я предположил, что это правда. И это предположение показалось мне таким трогательным,

– рассказал Шендерович в своем блоге.

Следуя произведению Шендеровича, спектакль будет балансировать на грани театра абсурда и балагана. Премьера состоится на русском и английском языках 30 и 31 марта соответственно. Цена вопроса – от 27 до 48 фунтов за билет.

Премьера спектакля "Увидеть Сосбери" состоится 30 и 31 марта

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Что известно об отравлении Скрипалей?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).



Позже появилась информация о третьем фигуранте резонансного дела – так называемом "Сергее Федотове", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.