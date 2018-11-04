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      В Великобритании восемь детей пострадали из-за обрушения надувной горки на ярмарке

      7 Читати новину українською
      Ожидается, что парк будет закрыт не менее чем сутки.
      Ожидается, что парк будет закрыт не менее чем сутки. / sky

      В Уокинге во время ярмарки в парке обвалилась надувная горка, в результате чего восемь детей пострадали при падении.

      Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на заявление полиции.

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      Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером, 3 ноября, перед началом фейерверка. После обрушения надувной горки парк эвакуировали, чтобы на место инцидента смогла приземлиться воздушная "скорая".

      Согласно информации службы скорой помощи, в результате падения восемь детей получили серьезные травмы. Их госпитализировали в большие травматологические центры Лондона.

      Один из очевидцев рассказал Sky News, что, подходя к парку, он увидел, как одна сторона горки начала прогибаться, после чего дети стали кричать и падать с нее. По его подсчетам, упали примерно 15-20 детей. Очевидец также предположил, что горка обвалилась из-за того, что на нее одновременно поднялись слишком много детей. При этом никто не контролировал запуск детей на аттракцион, отметил он. Другой очевидец сказал, что перед обрушением наверху горки находились 40 детей.

      Сейчас ярмарка окружили, на месте инцидента находятся аварийные службы, а также несколько сотрудников и волонтеров. Ожидается, что парк будет закрыт не менее чем сутки.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Великобритания
      Источник: 24 Канал
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