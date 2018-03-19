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В Великобритании задержали водителя с правами на имя Гомера Симпсона: фото

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Машину
Машину "Гомера" конфисковали / Фото из свободных источников

Управлять автомобилем без страховки и водительских прав – не лучшая идея. Даже если притвориться главным героем популярного мультфильма "Симпсоны".

Так, в Великобритании полицейские задержали мужчину с водительским удостоверением на имя Гомера Симпсона, пишет​ The Guardian.

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На фото видно, что "водитель" Гомер Симпсон живет в Спрингфилде - родном городе персонажа. И даже имеет разрешение на управление грузовиком.

Британец "получил" права Гомера Симпсона

Но после проверки, авто шутника полицейские изъяли, потому что при себе он не имел ни страховки, ни собственных настоящих прав.

Теги: LifeStyle Великобритания Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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