В Великой Британий проверят 700 россиян, которые "купили" британскую визу за миллион фунтов

Британская власть продолжает искать пути ослабления влияния Кремля, ведь Россию обвиняют не только в отравлении Скрипалей в Солсбери, но и в организации ряда кибератак. Правительство планирует пересмотреть более трех тысяч так называемых "инвестиционных, выданных россиянам и другим иностранцам с 2008 года.Целью пересмотра – упрощение визового режима для обычных россиян и осложнения – для олигархов

Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел.

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Британцы объясняют: более 10 лет сотни россиян, значительная часть из которых связана непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным и олигархами, смогли не только получить визу, но и подать документы на рассмотрение о предоставлении права проживания в Великобритании. И это стоило им всего один миллион фунтов, которые нужно было инвестировать в местную экономику.

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Немало британских антикоррупционных объединений поддерживают подобные инициативы правительства, ведь считают, что союзникам Путина, которые, к тому же, получили свои капиталы коррупционным путем, не место в королевстве. В 2015 году правила получения инвестиционных виз уже сделали жестче: инвестиция должна составлять минимум два миллиона фунтов, а соискатель обязан предоставить подтверждение источников получения этих средств.

Россия является страной с высоким уровнем коррупционных рисков. Это может означать, что более 700 богатых россиян получили доступ к Великобритании в период между 2008 и 2015 годами без надлежащей проверки,

– отметила руководительница адвокатуры Transparency International Рейчел Дэвис Тека.

Статистика свидетельствует, что с 2008 года подобных виз было выдано около трех тысяч, из которых 700 – россиянам. Всех их проверят, и если источники поступления средств не получат подтверждение, то "визовый срок сократят". Другими словами – отменят право на проживание в Британии и право въезда на ее территории.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания, как член Организации по запрещению химического оружия, будет пытаться ввести санкции против России из-за подозрения в применении химического оружия в отравлении Скрипалей.