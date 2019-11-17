В Венеции открыли для посещения Площадь Святого Марка, несмотря на высокий уровень воды

Власть города возобновила доступ к площади Святого Марка в Венеции после ее закрытия в связи с чрезвычайно сильным наводнением. Чрезвычайники предупреждают об опасном рост уровня воды в воскресенье.

Издание AFP сообщает, что в городе еще ожидают повышения уровня воды до 160 сантиметров над уровнем моря. И хотя это ниже максимума в 187 сантиметров, который зафиксировали во вторник, он все еще опасен.

Главное: Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду

Мэр города Луиджи Бруньяро отдал распоряжение закрыть площадь из-за неблагоприятных погодных условий накануне в пятницу. Из-за рекордного наводнения церкви, магазины и дома в городе, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, были затоплены.

В субботу местные власти гражданской защиты снизила красный уровень тревоги для региона Венеции до оранжевого.



Наводнение в Венеции стала рекордной за последние 50 лет / AFP

Правительство Италии распорядился выделить 20 миллионов евро для ликвидации последствий стихии.

Кроме того власти страны уже поручили ускорить работу над проектом MOSE – системой мобильных шлюзов, которые позволят изолировать Венецианскую лагуну от приливов Адриатического моря. Он должен защитить от масштабных наводнений Венецию и другие населенные пункты на побережье лагуны.

Что известно о наводнении в Венеции?Вечером 12 ноября в Венеции произошло сильнейшее наводнение за последние 50 лет. Уровень воды поднялся до рекордных 187 сантиметров, затопило почти 80% островной части города. Затопленными оказались большинство популярных туристических достопримечательностей города, среди которых и знаменитая площадь Сан-Марко.



Из-за наводнения в Венеции уже погибли два человека. Один мужчина погиб от поражения электрическим током, когда выливал воду из своего дома.

Венеция исчезает под водой – смотрите видео 24 канала