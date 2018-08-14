В Венесуэле арестовали генерала по подозрению в причастности к покушению на президента Мадуро

Генерала национальной гвардии Венесуэлы Алехандро Гомеса Переса арестовали по подозрению в организации покушения на президента страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление генерального прокурора Венесуэлы Тарека Вильяма Сааба.

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Отмечается, что Гомеса задержали 13 августа вместе с оппозиционным политиком Хуаном Лекесенсоми полковником Педро Хавьером Самбрано.

Сейчас по подозрению в причастности к покушению арестованы 14 человек.

Генпрокурор Сааб сообщил журналистам, что возможны последующие аресты.

Напомним, попытка покушения на Мадуро состоялась 5 августа в Каракасе во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарской национальной гвардии. У президентской ложи подорвалось несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. Ранения получили семеро военных, а сам Мадуро не пострадал.