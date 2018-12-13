В Венесуэле арестовали немецкого журналиста, который распространял российскую пропаганду

В Венесуэле арестовали немецкого журналиста Билли Сикса, известного критикой западных СМИ и сотрудничеством с российским телевидением. Журналиста подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

Сиксу может грозить до 28 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже, заговоре и незаконном вторжении в охраняемую зону.

Читайте также: Приспешники оккупантов во время протестов "желтых жилетов" развернули в Париже "флаг" ДНР: фото

Журналист сотрудничал с правоконсервативным берлинским еженедельником Junge Freiheit, а также с изданием Deutschland-Magazin.

Сикс известный своей пророссийской позицией относительно событий на Донбассе и в оккупированном Крыму. Он также распространял пропаганду о том, что Россия якобы не причастна к катастрофе самолета Boeing MH17 в 2014 году в небе над Донбассом.

В 2016 году Сикс вместе с известным пророссийским пропагандистом Филлипсом врывались в помещение берлинской редакции Correctiv с обвинениями "Лживая пресса" и "Зачем вы врете?" по расследованию о причастности России к катастрофе Boeing MH17.



Филлипс и Сикс