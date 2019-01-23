00:11
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Венесуэле объявили нового президента после массовых протестов против Мадуро: фото и видео

      83 Читати новину українською
      Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом Венесуэлы
      Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом Венесуэлы / Svoboda.org

      В среду, 23 января, в Венесуэле на улицы Каракаса вышли тысячи людей, которые не признали результаты выборов, согласно которым Николас Мадуро во второй раз стал президентом страны. В то же время лидер оппозиции Хуан Гуайдо уже объявил себя новым президентом страны.

      Протесты против Мадуро начались еще в 2017 году, но тогда силовикам удалось их подавить. Сейчас органы правопорядка могут перейти на сторону недовольных, полагают в оппозиции, ведь акции являются массовыми, экономика трещит по швам, а президент не имеет международной поддержки.

      Читайте также: Протесты в Венесуэле: митингующие вступили в противостояние с полицией

      Многие иностранные чиновники, среди которых и президент США Дональд Трамп, уже назвали Мадуро "незаконным диктатором" и заявили, что готовы поддержать новую власть Венесуэлы.

      Между тем сторонники Мадуро собираются проводить свои акции, обвиняя "террористов от оппозиции" в стремлении "продать страну США" в угоду империалистам и олигархам.

      В то же время председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо уже объявил себя новым президентом страны. Его поддержал Трамп и генеральный секретарь Организации американских государств. Президент США заявил о намерении использовать все инструменты, чтобы "восстановить демократию в Венесуэле".

      В свою очередь госсекретарь Майк Помпео призвал Мадуро уступить свой пост Гуайдо.

      Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, который выражает волю народа Венесуэлы,
      – сказал Помпео.

      Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.

      15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором. Теперь действия Мадуро считаются такими, которые не имеют законной силы.

      Почему в Венесуэле вспыхнули протесты против Николаса Мадуро?​ Президента критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушение прав человека. Кроме того, в Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку 1 миллиона процентов. Из страны эмигрировали 3 миллиона людей. При этом Мадуро продолжал экономическую политику своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл "боливарианским социализмом". Венесуэлу связывают тесные отношения с Россией.

      Теги: Новости политики Майк Помпео Дональд Трамп Новости США Протесты Венесуэла
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      сегодня , 00:00 Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      13
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 января , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 1993
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4474
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      23 января , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2199
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      23 января , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146910
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      "Заговор иностранных государств": Эрдоган призывает турков менять евро и доллары на лиры
       27 мая 2018 , 18:04
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук