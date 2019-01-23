В Венесуэле объявили нового президента после массовых протестов против Мадуро: фото и видео

В среду, 23 января, в Венесуэле на улицы Каракаса вышли тысячи людей, которые не признали результаты выборов, согласно которым Николас Мадуро во второй раз стал президентом страны. В то же время лидер оппозиции Хуан Гуайдо уже объявил себя новым президентом страны.

Протесты против Мадуро начались еще в 2017 году, но тогда силовикам удалось их подавить. Сейчас органы правопорядка могут перейти на сторону недовольных, полагают в оппозиции, ведь акции являются массовыми, экономика трещит по швам, а президент не имеет международной поддержки.

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Многие иностранные чиновники, среди которых и президент США Дональд Трамп, уже назвали Мадуро "незаконным диктатором" и заявили, что готовы поддержать новую власть Венесуэлы.

Между тем сторонники Мадуро собираются проводить свои акции, обвиняя "террористов от оппозиции" в стремлении "продать страну США" в угоду империалистам и олигархам.

Massive and breathtaking demonstration in #Venezuela against the government of Nicolás Maduro today.pic.twitter.com/9LIJyQS3tm — The Wolf Report (@thewolfreports) 23 января 2019 г.

В то же время председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо уже объявил себя новым президентом страны. Его поддержал Трамп и генеральный секретарь Организации американских государств. Президент США заявил о намерении использовать все инструменты, чтобы "восстановить демократию в Венесуэле".

В свою очередь госсекретарь Майк Помпео призвал Мадуро уступить свой пост Гуайдо.

Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, который выражает волю народа Венесуэлы,

– сказал Помпео.

you missed the part where Maduro, the "leader" of Venezuela who Trump opposes, was shooting and starving his own people for the last year after dissolving the congress, and now Trump and everyone's support of the opposition is bringing about a huge happy revolution pic.twitter.com/KERq7Wccga — CameForTheBants (@BantsCame) 23 января 2019 г.

Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.



15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором. Теперь действия Мадуро считаются такими, которые не имеют законной силы.

Почему в Венесуэле вспыхнули протесты против Николаса Мадуро?​ Президента критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушение прав человека. Кроме того, в Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку 1 миллиона процентов. Из страны эмигрировали 3 миллиона людей. При этом Мадуро продолжал экономическую политику своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл "боливарианским социализмом". Венесуэлу связывают тесные отношения с Россией.