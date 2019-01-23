В Венесуэле объявили нового президента после массовых протестов против Мадуро: фото и видео
В среду, 23 января, в Венесуэле на улицы Каракаса вышли тысячи людей, которые не признали результаты выборов, согласно которым Николас Мадуро во второй раз стал президентом страны. В то же время лидер оппозиции Хуан Гуайдо уже объявил себя новым президентом страны.
Протесты против Мадуро начались еще в 2017 году, но тогда силовикам удалось их подавить. Сейчас органы правопорядка могут перейти на сторону недовольных, полагают в оппозиции, ведь акции являются массовыми, экономика трещит по швам, а президент не имеет международной поддержки.
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Многие иностранные чиновники, среди которых и президент США Дональд Трамп, уже назвали Мадуро "незаконным диктатором" и заявили, что готовы поддержать новую власть Венесуэлы.
Между тем сторонники Мадуро собираются проводить свои акции, обвиняя "террористов от оппозиции" в стремлении "продать страну США" в угоду империалистам и олигархам.
В то же время председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо уже объявил себя новым президентом страны. Его поддержал Трамп и генеральный секретарь Организации американских государств. Президент США заявил о намерении использовать все инструменты, чтобы "восстановить демократию в Венесуэле".
В свою очередь госсекретарь Майк Помпео призвал Мадуро уступить свой пост Гуайдо.
Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, который выражает волю народа Венесуэлы,
– сказал Помпео.
Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.
15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором. Теперь действия Мадуро считаются такими, которые не имеют законной силы.
Почему в Венесуэле вспыхнули протесты против Николаса Мадуро? Президента критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушение прав человека. Кроме того, в Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку 1 миллиона процентов. Из страны эмигрировали 3 миллиона людей. При этом Мадуро продолжал экономическую политику своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл "боливарианским социализмом". Венесуэлу связывают тесные отношения с Россией.