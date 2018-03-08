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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Венгрии приветствовали введение миссии ОБСЕ на Закарпатье, которой там на самом деле нет

509 Читати новину українською
Петер Сийярто
Петер Сийярто / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте. Так, министр отметил, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

Об этом свидетельствует сообщении на сайте венгерского правительства.

Свое заявление Сийярто сделал в Будапеште во время встречи с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензович. Последний обвинял в "теракте" в Ужгороде антивенгерскую кампанию в украинских СМИ.

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"Беспокойство в отношении серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", – сказал глава МИД Венгрии.

При этом Сийярто подчеркнул, что "Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров".

Напомним, ранее Венгрия заявила, что новый закон об образовании в Украине ущемляет венгерское меньшинство в Закарпатье. Поэтому Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область из-за "напряженности" в регионе.

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Новости политики ОБСЕ Венгрия
Источник: 24 Канал
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