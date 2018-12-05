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      В Венгрии в очередной раз заявили, что и далее будут блокировать заседание комиссии Украина-НАТО

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      Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать проведение комиссии Украина-НАТО
      Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать проведение комиссии Украина-НАТО / Alfahir.hu

      Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. По словам министра, Венгрия может разблокировать свое вето на заседание, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.

      Об этом Сийярто сказал по итогам встречи министров стран-членов НАТО в Брюсселе в среду, сообщает сайт правительства Венгрии.

      24 канал сообщал, что 28 ноября заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что его страна готова прекратить блокирование встреч комиссии Украина-НАТО сразу, когда Украина "восстановит уважение прав венгерского меньшинства".

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      "Венгрия выражает свою поддержку территориальной целостности Украины, однако продолжит проводить политику защиты интересов своей общины на территории данного государства", – сказал Сийярто.

      Венгрия сможет разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, которая проживает на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины,
      – добавил глава МИД Венгрии.

      Он также подчеркнул, что на Венгрию "оказывают давление, чтобы она изменила такую позицию", но предостерег, что, если мы сдадимся, то у нас не будет никаких других способов участвовать в жизни венгерской общины в Украине".

      Напомним, 25 октября стало известно, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Соглашение предусматривает, что Украина не будет пытаться ассимилировать нацменьшинства и изменить состав национальностей на Закарпатье.

      Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?
      Конфликт между Украиной и Венгрией длится уже более года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

      Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона Об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.

      Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают ему на верность.

      Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.

      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Венгрия
      Источник: 24 канал
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