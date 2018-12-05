В Венгрии в очередной раз заявили, что и далее будут блокировать заседание комиссии Украина-НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. По словам министра, Венгрия может разблокировать свое вето на заседание, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.

Об этом Сийярто сказал по итогам встречи министров стран-членов НАТО в Брюсселе в среду, сообщает сайт правительства Венгрии.

24 канал сообщал, что 28 ноября заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что его страна готова прекратить блокирование встреч комиссии Украина-НАТО сразу, когда Украина "восстановит уважение прав венгерского меньшинства".

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"Венгрия выражает свою поддержку территориальной целостности Украины, однако продолжит проводить политику защиты интересов своей общины на территории данного государства", – сказал Сийярто.

Венгрия сможет разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, которая проживает на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины,

– добавил глава МИД Венгрии.

Он также подчеркнул, что на Венгрию "оказывают давление, чтобы она изменила такую позицию", но предостерег, что, если мы сдадимся, то у нас не будет никаких других способов участвовать в жизни венгерской общины в Украине".

Напомним, 25 октября стало известно, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Соглашение предусматривает, что Украина не будет пытаться ассимилировать нацменьшинства и изменить состав национальностей на Закарпатье.

Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?

Конфликт между Украиной и Венгрией длится уже более года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.



Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона Об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.



Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают ему на верность.



Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.