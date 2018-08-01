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В Верховной Раде хотят запретить журналистам снимать депутатов без их разрешения

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Журналистам могут запретить снимать народных депутатов без их разрешения
Журналистам могут запретить снимать народных депутатов без их разрешения / Иллюстративное фото

Регламентный комитет Верховной Рады предлагает запретить снимать народных депутатов без их согласия. Кроме того, предлагается изымать у журналистов видеоматериалы, если они были сделаны после запрета народного избранника.

Об этом свидетельствует письмо с подписью председателя комитета Павла Пинзеника, который опубликовала в Facebook руководитель комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

Так, регламентный комитет согласился, что работа аккредитованных в парламенте СМИ должна быть открытой, однако на съемку должно быть согласие политика. Аргументируя свою позицию, комитет ссылается на статью 307 Гражданского кодекса Украины, согласно которой физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия.

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Съемка, которая проводится открыто, должно быть не скрытой (не тайной) для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Предполагается съемка лица без его согласия, если она проводится, в частности, открыто в публичных местах, пока лицо, снимают на фото-, кино-, теле- или видеопленку не возразит относительно этого, в таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица удалены,
– говорится в письме.

В регламентном комитете также отметили, что "выполнение журналистами своих профессиональных обязанностей не должно выходить за пределы конституционных принципов, согласно которым не допускается сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия". При этом не уточняется, является ли разговор народного депутата в кулуарах парламента конфиденциальной информацией.

Кроме того, комитет указал на необходимость предусмотреть в здании парламента пресс-центр для работы журналистов на третьем этаже и обязать медийщиков представляться и предъявлять редакционное удостоверение во время общения с народными депутатами.

То есть комитет по вопросам регламента считает законным и правильным то, что Уголовным Кодексом трактуется как преступление, а Конституцией и законом об информации– как цензура !,
– прокомментировала письмо Червакова.

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Народная избранница отметила, что 171 статья Уголовного кодекса Украины четко говорит, что за незаконное изъятие собранных журналистом материалов грозит до 3 лет тюрьмы, а за влияние в любой форме на журналиста для препятствования выполнению им профессиональных обязанностей – 4 года.

 

Теги: Новости Украины журналисты Новости политики Верховная Рада СМИ Медиа
Источник: 24 канал
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