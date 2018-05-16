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В Верховной Раде удивлены заявлением ОБСЕ относительно обысков в офисе "РИА Новости Украина"

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Ирина Геращенко прокомментировала заявление ОБСЕ относительно обысков в
Ирина Геращенко прокомментировала заявление ОБСЕ относительно обысков в "РИА Новости Украина" / Radiosvoboda.org

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко 14 мая с трибуны парламента выразила недоумение относительно заявления представителя ОБСЕ, в которой выражается беспокойство из-за проведения обысков в офисе "РИА Новости Украина".

Об этом сообщает УНИАН.

Отметим, 15 мая представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил беспокойство относительно рейда СБУ в офисе российского государственного информационного агентства "РИА Новости Украина", а также относительно обысков в квартирах журналистов и их арестов.

"СБУ разоблачила еще одну историю, еще одних солдат или офицеров гибридной войны против Украины", – заявила Геращенко и добавила, что ее беспокоит заявление представителя ОБСЕ о проведении обысков.

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В этой связи народный депутат обратилась к творческим союзам Украины с просьбой, чтобы они предоставляли больше информации международным коллегам и организациям о нарушении прав журналистов на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Мы очень редко слышим, к сожалению, заявления относительно судьбы журналиста Асеева, которого уже год оккупанты удерживают в тюрьме в Донецке. Мы почему-то мало слышим слов поддержки от наших зарубежных коллег журналисту Сущенко, которого безосновательно два года удерживают в российской тюрьме", – добавила первый вице-спикер.

Геращенко также рассказала, что на ее просьбу журналисты предоставили факты того, как представители СМИ попадали под обстрелы пророссийских боевиков и даже были ранены, когда их захватывали в плен.

Меня очень удивляет позиция председателя Союза журналистов Украины, который недавно подписал совместное заявление с пропагандистским союзом журналистов РФ, якобы с благородной целью, мол, давайте освободим Асеева. Но к кому это обращение? Там фамилии одного нет – Путина, поскольку Путин сегодня удерживает и Сущенко, и Асеева...,
– отметила нардеп.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости политики Украинцы в плену РФ Ирина Геращенко Новости Украины Верховная Рада Обыски в киевском офисе "РИА Новости" журналисты СМИ ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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