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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

В Верховную Раду вносили только что сшитый флаг, – воспоминания современника об историческом дне

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23 августа украинцы отмечают День государственного флага. Ровно 27 лет назад группа народных избранников внесла украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Сегодня эта национальная реликвия хранится в украинском парламенте.

В День флага Украины возле стяга собирались те, кто держал его 27 лет назад. Они называют себя счастливым поколением, потому что строили независимую Украину.

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"Мы с тогдашним главой секретариата Виктором Бурлаковым гладили флаг, только что пошитый. И тогда мы его занесли в ВР, напротив меня шел Вячеслав Чорновил", – вспомнил народный депутат Украины нескольких созывов Николай Поровский.

Кроме тематической картины "Создание государства", в зале Верховной Рады есть еще две. Они здесь временно, на одной Андрей Краснощоков изобразил Ивана Мазепу. На другой – гетман Батурин авторства Ольги Ковтун. Они символизируют несокрушимость духа украинского народа и извечное стремление к независимости.

Идея создания этой работы родилась после поездки в Батурин. Там планировали сделать музей, эта работа должна была быть там, но не так все сложилось,
– рассказала художница Ольга Ковтун.

Благодаря искусству построенное в советское время здание становится более украинским. Чтобы обычные прохожие смогли увидеть желто-голубой флаг и смену почетного караула, впервые за годы независимости открыли двери Верховной Рады. Правда, заходить в помещение нельзя, разрешили только созерцать снаружи.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины День Независимости Новости Киева Верховная Рада
Источник: 24 канал
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